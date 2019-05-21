Истринский район лидирует по доступности дач под аренду в Подмосковье

Самым доступным вариантом аренды на загородном рынке Подмосковья оказался дом за 30 тыс. руб. в месяц, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость".



Битва дизайнеров. Дачный сезон. Телеканал Загородный Int. 21.05.2019 01:00

Наиболее бюджетный вариант расположен в Истринском районе. Это примерно 40 км от МКАД. Дача площадью 36 кв. м на участке 6 соток находится на берегу реки Истра в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции Троицкая. В доме есть веранда, необходимая для проживания мебель, электроплита. Правда, санузел и водопровод отсутствуют.

Второе место в рейтинге занимает дача за 32 тыс. рублей в месяц в 3 км от МКАД по Алтуфьевскому шоссе. В двухэтажном доме площадью 70 кв. м на участке 8 соток две спальни, комната свободного назначения и кухня с полным комплектом бытовой техники. На участке есть еще один дом, где живет хозяин и два парковочных места.

На третьем месте — дом за 35 тыс. руб. в месяц в 7 км от МКАД по Рязанскому шоссе, в поселке Зенино Люберецкого района. Дача на участке в 6 соток. В доме есть спальня, комната свободного назначения, веранда, гостиная санузел и кухня. На участке — садовые посадки, детские качели и парковочное место.

Самую дешевую дачу у "большой воды" можно арендовать за 35 тыс. руб. в месяц. Наиболее доступный вариант расположен в 15 минутах от Клязьминского водохранилища.

Фото: youtube.com

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