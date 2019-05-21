В двух местах в фундаменте здания Государственной думы, расположенном на Охотном ряду, строители нашли пустоты, передает Интерфакс.
По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, частные дома в таких случаях "совершенно точно начинают ремонтировать и заливать бетон в такие пустоты", а жилые многоквартирные дома признают аварийными и расселяют.
"В случае, если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Государственной Думы может быть также признано аварийным. Поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал", - подчеркнул парламентарий.
Обследования показали, что ряд колонн опираются на пустоты. Возможно, придется отказаться от реконструкции зала и направить средства на укрепление фундамента.
Сообщается, что зал для пленарных заседаний собирались ремонтировать после весенней сессии. Депутаты федерального парламента неоднократно жаловались на духоту в зале заседаний. Они надеялись на то, что после ремонта эта проблема будет решена.
На ремонт планировалось отвести больше года, однако теперь этот срок может значительно увеличится.
Фото: riafan.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах
Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать
Степные пожары уничтожили 70 домов в Забайкалье
Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Украинские эксперты Андрей Золотарев и Николай Михальченко назвали "Правде.Ру" ключевые моменты в инаугурационной речи Владимира Зеленского.