Под колоннами в здании Госдумы обнаружили пустоты﻿

В двух местах в фундаменте здания Государственной думы, расположенном на Охотном ряду, строители нашли пустоты, передает Интерфакс.



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По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, частные дома в таких случаях "совершенно точно начинают ремонтировать и заливать бетон в такие пустоты", а жилые многоквартирные дома признают аварийными и расселяют.

"В случае, если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Государственной Думы может быть также признано аварийным. Поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал", - подчеркнул парламентарий.

Обследования показали, что ряд колонн опираются на пустоты. Возможно, придется отказаться от реконструкции зала и направить средства на укрепление фундамента.

Сообщается, что зал для пленарных заседаний собирались ремонтировать после весенней сессии. Депутаты федерального парламента неоднократно жаловались на духоту в зале заседаний. Они надеялись на то, что после ремонта эта проблема будет решена.

На ремонт планировалось отвести больше года, однако теперь этот срок может значительно увеличится.

Фото: riafan.ru

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