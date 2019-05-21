Власти Ялты объявили платную парковку у "Ласточкина гнезда" незаконной

Власти Ялты обратились с призывом к туристам и жителям Крыма сообщать в полицию о взимании платы за парковку в районе дворца-памятника "Ласточкино гнездо", передает Интерфакс. Платная парковка у замка является незаконной.



На машине в Крым 2: Красивые места на полуострове. Ласточкино Гнездо замок на скале. Гора Ай-Петри

Сообщается, что нелегальные парковщики, которые осуществляют сбор за парковку транспортных средств на территории смотровой площадки дворец-замок "Ласточкино гнездо", действуют нелегально. О них следует сообщать в органы внутренних дел.

Представители МУП "ТурИнфоЦентр ЮБК", которое обслуживает все платные и бесплатные муниципальные парковки в Ялтинском регионе, заявили, что не имеют отношения к ситуации вокруг территории замка.

Накануне в администрацию Ялты поступили обращения от граждан о том, что в районе "Ласточкиного гнезда" неизвестные осуществляют сбор за парковку автомобилей.

Отмечается, что "Ласточкино гнездо" является одним из символов Крыма. Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале.

Фото:boulevard-yalta.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Минстрой отказался послаблять правила долевого строительства в Крыму и Севастополе

Крымскому мосту дали гарантию в сто лет﻿

Выигравший в лотерею в Крыму слесарь собирается купить квартиру в Севастополе

Землю под Керченской крепостью оформили в собственность Крыма﻿