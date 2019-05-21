Улицу времен Бориса Годунова в Москве музеефицируют﻿

В Москве начался ремонт улицы, городской ансамбль которой сохранился с XIX века, информирует портал столичной мэрии. На этой улице расположены двух- и трехэтажные дома, которые относятся к архитектуре «послепожарного» периода.



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Сообщается, что Школьная улица в Таганском районе столицы станет пешеходной. В настоящее время здесь начались работы по благоустройству и музеефикации городского пространства, которые продлятся до осени 2019 года.

Полотно улицы частично покрыто исторической брусчаткой, которую власти обещают сохранить. Фасады старинных малоэтажных домов отремонтируют. На улице установят 150 фонарей, стилизованных под исторические, разобьют газоны и высадят более 20 деревьев.

Улица Школьная находится неподалеку от Андрониковского монастыря между Таганской площадью и станцией метро «Римская». Она возникла во времена царя Бориса Годунова в Рогожской слободе и конце XVI - начале XVII века носила название Тележная.

До 1919 года она называлась Первой Рогожской, в память о находившейся здесь Рогожской Ямской слободе. В Школьную была переименована В 1923 году.

Фото: travelfotokor.ru

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