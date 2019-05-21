Десятая часть покупателей первичных квартир делают перепланировку﻿

Почти 10% покупателей жилья в новостройках вносят изменения в проект, пишут "Ведомости". И это без учета тех, кто покупает метры "со свободной планировкой".



Новый метр Перепланировка. Телеканал Тномер. 19.05.2019 07:30

Как отмечают эксперты, в советские времена, борясь за жизненное пространство, граждане сносили вентиляционные короба в кухнях, расширяли коридоры и разламывали антресоли. В современных новостройках планировки стали более рациональными. Но новоселы продолжают переделывать купленные квартиры под себя.

В современных панельных сериях, таких как СЭМ, ПИК-1, ПИК-2, модификации П44Т, П3М, КОПЭ "Евро'па", "ДомРик", "ДомНад", "Доммос", квартиры стали просторнее. В частности, появились эркеры, дополнительные санузлы, гардеробные. Застройщики стали предлагать студии, квартиры евроформата.

По мнению аналитиков, застройщики учитывают стремление владельцев нового жилья сделать его максимально индивидуальным. Но не стоит забывать, что качество архитектурного решения и возможности перепланировки могут увеличить цену продажи квадратного метра в проекте в среднем на 10%-15%.

Фото: sibdom.ru

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