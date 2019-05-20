Калининградскую кирху 19-го века отреставрируют﻿

Историческое здание лютеранской кирхи Хайнрихсвальде в городе Славске Калининградской области отремонтируют до конца 2021 года, передает РИА Новости. Здание было построено в 1867 году.



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Сообщается, что кирха является объектом культурного наследия регионального значения. Здание выполнено в неоготическом стиле. В башне кирхи находилось три церковных колокола, а в эмпоре у церковного входа располагался орган.

Известно, что во время Второй мировой войны здание не пострадало. Однако со временем было утрачено всё внутреннее убранство кирхи. В советское время её использовали в качестве склада.

Отмечается, что в 1993 году объект передали евангелической общине. С 2010 года исторический объект находится в собственности калининградской епархии РПЦ. С 2013-го его арендует "Информационно-туристический центр" Славского округа.

По решению губернатора области Антона Алиханова для ремонта кирхи Славскому городскому округу были выделены 139,7 миллиона рублей.

Фото: newkaliningrad.ru

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