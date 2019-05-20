Москва вошла в список перспективных туристических городов мира

Российская столица вошла в международный рейтинг "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма", говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и компании JLL.



Потерянная история Москвы

Сообщается, что в исследование попали 50 городов. Москва вошла в категорию "Восходящие звёзды" (Dawning Developers). В этой группе значатся города, которые отличаются развивающейся туристической инфраструктурой и низкой концентрацией гостей. Но в то же время имеющие обширные перспективы для позитивной динамики. В эту группу также попали Эр-Рияд и Манила.

Отмечается, что Москва как город с превалирующим количеством бизнес-гостей в современных отелях могла бы сильно выиграть от повышения числа туристов.

По мнению аналитиков, российская столица имеет серьёзный туристический потенциал, который пока реализован не полностью.

Помимо этого, города были оценены в категориях "Новые точки притяжения", "Сбалансированная динамика", "Растущее давление" и "Развитые точки притяжения".

Фото: moscowsteps.com

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