Российская столица вошла в международный рейтинг "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма", говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и компании JLL.
Сообщается, что в исследование попали 50 городов. Москва вошла в категорию "Восходящие звёзды" (Dawning Developers). В этой группе значатся города, которые отличаются развивающейся туристической инфраструктурой и низкой концентрацией гостей. Но в то же время имеющие обширные перспективы для позитивной динамики. В эту группу также попали Эр-Рияд и Манила.
Отмечается, что Москва как город с превалирующим количеством бизнес-гостей в современных отелях могла бы сильно выиграть от повышения числа туристов.
По мнению аналитиков, российская столица имеет серьёзный туристический потенциал, который пока реализован не полностью.
Помимо этого, города были оценены в категориях "Новые точки притяжения", "Сбалансированная динамика", "Растущее давление" и "Развитые точки притяжения".
Фото: moscowsteps.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Чем недвижимость в Восточной Европе привлекает российских инвесторов
Как правильно оценить недвижимость перед сделкой
Афера с недвижимостью привела к отставке болгарских политиков
Инвестирование в российскую недвижимость выросло на треть
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.