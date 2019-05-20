Дачи в российских регионах подешевели на 8% за год

С мая прошлого года дачные дома в России подешевели в среднем на 8,1%, пишет "Российская газета". За год рост цен был отмечен в 23 регионах.



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Как отмечают эксперты, летние домики дешевеют последние несколько лет. Их все сложнее становится продать. Спрос на них падает.

По мнению аналитиков, такой недорогой сезонный отдых стал непопулярен среди молодежи. В свою очередь дачная реформа существенно увеличивает стоимость содержания этой недвижимости.

В частности, самое большое годовое падение зафиксировано в Республике Бурятия. Там цена упала сразу на 17,7%. За ней следуют Владимирская и Кемеровская области. Соответственно, падение более 15%. Почти на столько же подешевели летние дома в Ивановской области и Республике Коми.

Напротив, рост цен отмечен на дачи в Краснодарском крае — на 8,6%, Ленинградской (8,1%) и Калининградской областях (7,7%). Наиболее дорогие дома для сезонного отдыха традиционно в Новой Москве. Их стоимость доходит до 7 млн руб. На втором месте Подмосковье — около 5 млн руб. Далее Санкт-Петербург — 3,5 млн руб.

Выросли цена также в Крыму и Севастополе. Самые дешевые дачи в России продаются в Ивановской (около 427 тыс. руб.) и Кировской (около 430 тыс. руб.) областях.

Фото: mynmsk.ru

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