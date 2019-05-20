Госкомпания "Дом.РФ" летом проведет аукцион по продаже в Тамбове построенного в XIX Гостиного двора, информирует РИА Новости. Тамбовский Гостиный двор — одна из архитектурных достопримечательностей города и памятник федерального значения.
Сообщается, что на торги выставляется старинное здание на Советской улице площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Здание продается вместе с земельным участком площадью 0,45 гектара. По разрешенному виду использования объект можно использовать под торговое помещение.
Помимо этого, компания выставит на торги еще один памятник в Тамбове. На аукционе можно будет приобрести корпус старинных торговых рядов на Центральном рынке на Коммунальной улице. Площадь здания составляет 6,9 тысячи квадратных метров, земельного участка под ним — 0,59 гектара. Здесь можно будет открыть объект торговли, общественного питания или бытового обслуживания.
При этом отмечается, что победители торгов должны взять на себя обязательства по восстановлению и сохранению памятников архитектурного наследия Тамбова.
Фото: cre.ru
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