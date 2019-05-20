Особняк Секретарева с бывшим частным театром отреставрируют﻿

Знаменитая "Секретаревка" готовится к реставрации, передает ТАСС. Здание 1860 года принадлежало семье чиновников Секретаревых. Больше 30 лет там был частный театр. Особняку вернут исторический вид.



Хранители памяти (Москва). Телеканал Союз. 20.05.2019 03:00

Отмечается, что среди москвичей этот дом известен под названием "Секретаревка". В здании более 30 лет располагался частный театр, на сцене которого выступал Станиславский.

"Секретаревка" расположена в доме №6, строение 1 в Нижнем Кисловском переулке. С 1860 по 1892 год зданием владел статский советник Павел Секретарев. На создание частного театра его вдохновил Александр Островский.

Кроме Станиславского, на сцене частного театра выступали начинающие актеры Александр Артем, Николай Рощин-Инсаров и Николай Музиль. Известно, что свою театральную деятельность здесь начинал предприниматель и меценат Савва Мамонтов.

В 1892 году "Секретаревка" перестала существовать, дом перешел к доктору А. Корнилову, устроившему тут водолечебницу. С 1917 по 1924 годах помещение использовалось еврейским театром "Габима", где педагогом был Евгений Вахтангов.

Фото: m24. ru

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