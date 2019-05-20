Для московских насекомых построят гостиницы

В столичном природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" 22 мая откроют домики для насекомых, передает Интерфакс. Мероприятие приурочено Международному дню биологического разнообразия, провозглашенного Генассамблеей ООН в 1995 году.



Парки Москвы. Телеканал Russian Travel Guide HD. 20.05.2019 02:45 | Весь мир в одном парке. Чтобы путешествовать по миру, необязательно уезжать далеко от дома.

Сообщается, что главной задачей акции является сохранение ценных насекомых и увеличение их количества. Специальные домики также станут "гостиницей" для полезных жуков, и "родильным домом", так как в него могут забраться гусеницы перед превращением в куколок, из которых впоследствии выведутся бабочки.

Отмечается, что в Европе подобные домики называются "insect hotels". Они превращаются оригинальные элементы садового дизайна. А также в настоящие арт-объекты.

Такие домики обустроят в парке "Кузьминки-Люблино". Жилищам для насекомых традиционно придали декоративную форму наподобие скворечников. Но без передней стенки.

Внутреннее пространство домика заполнят сухими стеблями растений и веточками хвойных пород деревьев. В таких "гостиницах" смогут поселиться полезные насекомые: осмии, златоглазки, божьи коровки, наездники, жужелицы и журчалки.

Фото: varlamov.ru

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