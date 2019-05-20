Ипотечные ставки снизятся до 7% годовых к концу 2020 года — Греф﻿

Ставки по ипотечным кредитам в РФ будут на уровне 7-8% при инфляции ниже 4%, информирует Интерфакс. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.



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По утверждению главы СБ, это вполне реально. "По мере того, как ставка будет падать, мы автоматически будем снижать ставки", — сказал Герман Греф.

Глава Сбербанка также подтвердил данный им в феврале прогноз о возможности достижения ставок по ипотеке 8% до конца 2020 года. Топ-менеджер напомнил, что ЦБ уже говорил о прохождении пика инфляции в России.

В свою очередь, Банк России прогнозирует, что по итогам 2019 года инфляция составит 4,7-5,2 процента. К четырем процентам годовая инфляция должна вернуться в первой половине 2020 года.

Как сообщалось ранее, в конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых.

Такое поручение было дано по итогам послания президента Федеральному собранию.

Фото: mir24.tv

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