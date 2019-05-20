Уникальный гибридный небоскреб построят в Ванкувере﻿

В скором времени в центре Ванкувера появится уникальный гибридный деревянный небоскреб, передает РБК. Его высота превышает существующий в настоящее время рекорд для деревянных зданий.



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Сообщается, что небоскреб будет построен из дерева, стекла и бетона. Проект здания высотой 315 м с шикарным видом на залив и набережную разработало американское архитектурное бюро Perkins+will. Реализацией займется девелопер Delta Group.

Отмечается, что на протяжении 19-го и 20-го века основными строительными материалами для высотных зданий были сталь и бетон. Древесина считалась слишком слабым материалом для таких конструкций.

За последние годы в связи с возросшим интересом к экологичности зданий в целом и возникновению новых технологий обработки древесины архитекторы в новых проектах все чаще используют дерево.

Известно, что в настоящее время планируется строительство гибридных деревянных зданий в Бордо (57 метров в высоту), в Амстердаме (73 метра) и небоскреб в Лондоне (304 метра).

Фото: vzavtra.net

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