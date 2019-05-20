Дом с квартирами для инвалидов построят к 2021 году по программе реновации в районе Щукино, информирует портал столичного департамента строительства. Монолитный трехсекционный дом на 300 квартир появится по адресу: Новощукинская улица, владение 8, корпус 1.
Сообщается, что здание будет состоять их трех секций, в каждой из которых сделают вестибюль, лифтовый холл, помещения дежурного, колясочная.
В новом доме разместятся пять специальных трехкомнатных квартир, приспособленных для проживания инвалидов-колясочников. Ширина проходов в них будет не меньше 2 метров. В пожароопасных зонах и санузлах этих квартир предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчерской.
Здание будет состоять их трех секций, в каждой из которых сделают вестибюль, лифтовый холл, помещения дежурного, колясочная.
Напомним, что столичная программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. В рамках программы будет расселено более 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек.
Фото: rmnt.ru
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