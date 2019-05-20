Москва отремонтировала 111 км дорог к дачным участкам области﻿﻿

За последний год за счет столичного бюджета в Московской области было построено и реконструировано 96 дорог общей протяженностью 111 км, передает портал столичной мэрии. Эти дороги находятся в 19 населенных пунктах и прилегают к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ).



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Сообщается, что ремонт дорог помог улучшить транспортную доступность в 500 СНТ. В них имеют загородные дома около 200 тысяч жителей Москвы. Наибольшее количество дорог в прошлом году было построено и отремонтировано в Ногинском (12), Наро-Фоминском (12) и Егорьевском (7) районах.

До конца текущего года будут отремонтированы еще 64 подъездные дороги протяженностью 74 км. Работы запланированы в 23 муниципалитетах в Орехово-Зуевском, Ступинском, Можайском и Раменском районах.

С 2018 по 2020 год на строительство и ремонт подъездных дорог к СНТ из бюджета Москвы выделят 3,3 млрд руб. На эти средства будет отремонтировано свыше 400 км подъездных дорог, ведущих к 1 тыс. СНТ.

Помимо этого, в рамках соглашения между регионам в подмосковных СНТ также планируется построить около 400 детских и спортивных площадок.

Фото: bloknot-stavropol.ru

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