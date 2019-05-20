Владелец аукциона Christieʼs выделил 100 млн евро на восстановление собора Парижской Богоматери

Один из самых богатых людей Франции, миллиардер Франсуа-Анри Пино принял решение помочь всемирно известному собору Парижской Богоматери, передает портал rtown.ru. Он вместе со своим отцом пожертвует на реконструкцию данного сооружения 100 млн евро.



Собор Парижской Богоматери: масштабы разрушений и последствия трагедии / Новости от 16.04.2019 08:58

Сообщается, что семья Пино уже объявила о том, что передаст на проведение реконструкции памятника архитектуры 100 миллионов евро. Это решение принял непосредственно сам Франсуа-Анри. А также его отец. В настоящее время Пино-младший в холдинге Artemis занимает пост президента.

Холдинг Artemis владеет всемирно известным аукционным домом Christieʼs. Помимо этого, Франсуа-Анри Пино является владельцем крупной компанией Kering. В ее собственности находится такие бренды как Yves Saint Laurent и Gucci.

Также многие знают о Пино как о супруге популярной актрисы Сальмы Хайек. Отмечается, что деньги на реконструкцию собора будут выделены из фонда компании Artemis. Как сообщалось ранее, собор Парижского Богоматери накануне получил серьезные повреждения после большого пожара 15 апреля.

Полностью сгорели шпиль здания, часы и большая часть крыши. Пожар длился более 12 часов. Пожарным удалось спасти каркас здания и две башни собора. По предварительным оценкам, всего утрачено от 5 до 10% предметов внутреннего убранства.

Фото: radio7. ru

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