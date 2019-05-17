Синди Кроуфорд продаёт свой особняк на побережье Малибу﻿﻿

Американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Ранде Гербер выставили на продажу дом на побережье Малибу, информирует РБК. Стоимость недвижимости составляет $7,49 млн.



Малибу Пляж / Malibu Beach

Сообщается, что супружеская пара приобрела особняк в 1998 году за $1,8 млн. Известно, что в доме четыре спальни и просторная гостиная с камином и панорамными окнами.

В доме имеется люкс с камином и гостиной, гардеробные, две отдельные ванные комнаты, бассейн, спа-центр. В распоряжении хозяев есть место для костра, теннисный корт. В собственность также входит гараж на три автомобиля, а также достаточно просторная гостевая парковка.

Помимо этого, имеется деревянная терраса, которая выходит на морской пляж. На ней находится мини-бар и шезлонги. В светской хронике упоминалось также и то, что в Малибу свой пляжный дом в конце 2018 года продал американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо.

Фото: kinoafisha.ua

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