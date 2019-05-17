Музейный квартал создадут у Красной площади

Министерство культуры РФ поддержало идею создания музейного квартала рядом с Государственным историческим музеем (ГИМ), передает РИА Новости. Также будет построено фондохранилище в новой Москве.



Исторический музей рассказал о новых мерах...

Сообщается, что Министерством культуры поддержана идея по созданию музейного квартала в непосредственной близости с ГИМ и переноса части неиспользуемых в экспозиционном обороте предметов музейного фонда в фондохранилище. Оно будет построено на присоединенных территориях столичного мегаполиса.

По словам директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, создание новых фондохранилищ - одна из главных проблем в настоящее время.

Отмечается, что уже подготовлено техническое задание по созданию "музейного квартала", который будет расположен на территории Монетного двора.

Ранее сообщалось, что в городах России будут создаются культурно-туристические маршруты в исторических центрах. В частности, "Музейный квартал"в Калининграде с пешеходным маршрутом по примеру подобных проектов в Берлине и Вене.

Фото: gge.ru

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