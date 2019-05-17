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Полеты дронов над объектами Олимпиады-2020 запретили в Японии

Недвижимость print

Парламент Японии в пятницу принял законопроект, запрещающий использование беспилотных летательных аппаратов над военными объектами и сооружениями Олимпиады-2020, передает ТАСС.


Дрон-контроль: государство ищет способы регистрации беспилотников / Новости от 23.11.2018 17:28

Сообщается, что принятые поправки дополняют ранее закон, который запрещает свободное использование беспилотных летательных аппаратов над императорским дворцом, резиденцией премьер-министра, важными объектами инфраструктуры. А также предстоящих в Токио в 2020 году летних Олимпийских игр.

Согласно законодательной новелле, летательные аппараты нельзя запускать ближе, чем на 300 м к этим закрытым зонам. В случае нарушения полиция и военные имеют право сбить или захватить обнаруженные дроны. Их владельцам грозит тюремное заключение сроком до одного года или штраф до 500 тыс. йен. Это примерно 4,5 тысячи долларов.

Документ, основной целью которого заявлена борьба с терроризмом, одобрен большинством в верхней палате парламента.

Фото: hi-news.ru

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Темы дрон жилье объект япония площадь беспилотник недвижимость
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