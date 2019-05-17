Реставрация памятника Минину и Пожарскому займет два года﻿

Более 16 миллионов рублей народных средств собрано на реставрацию памятника Минину и Пожарскому на территории Покровского собора, передает РИА Новости. Необходимая сумма — 46 миллионов рублей.



Памятник Минину и Пожарскому готовят к масштабной реконструкции / Новости от 17.12.2018 17:01

Сообщается, что ранее Государственный исторический музей объявил сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому. В конце 2016 года памятник официально перешел в ведение ГИМ.

Эксперты изучили монумент и пришли к выводу, что его состояние вызывает опасения. После этого было решено отреставрировать памятник. По заявлению министра культуры Владимира Мединского, оставшуюся сумму, необходимую для реставрации, покроет Российское военно-историческое общество.

Отмечается, что реставрацию памятника Минину и Пожарскому планируется проводить на территории Покровского собора, а не перемещать его в какое-то другое место. По планам музея, реставрация начнется в июне этого года и продлится около двух лет.

Фото: tonkosti.ru

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