Госорганам разрешат бесплатно располагаться в памятниках архитектуры﻿

Федеральным органам государственной власти разрешат на основе договора безвозмездного пользования размещаться в объектах культурного наследия, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.



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Сообщается, что речь идет об объектах, включенных в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. Регионы смогут размещать в объектах культурного наследия общественные объединения, благотворительные организации, суды и детские дома творчества.

При этом уточняется, что если не найдется федерального объекта культурного наследия, то его можно будет заменить объектом регионального значения.

Как гласит законодательная новелла, список организаций, которые могут размещаться в объектах культурного наследия, будет расширен. Обязательства по сохранению и охране этих объектов должны быть соблюдены.

Принятие федерального закона не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Фото: volga.news

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