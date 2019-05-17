Автор пирамиды Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет

Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет, передает Интерфакс. Создатель с знаменитой стеклянной пирамиды Лувра ушел из жизни в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке.



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Бэй Юймин родился в 1917 году в Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. В 1935 году он переехал в США. В Америке он окончил Массачусетский технологический институт и Высшую школу дизайна при Гарвардском университете.

Известно, что Бэй начал свою карьеру, помогая проектировать высотные здания, а затем в 1955 году создал свою собственную компанию I. M. Pei & Associates.

Отмечается, что самой известной работой архитектора стала возведенная во второй половине 1980-х годов стеклянная пирамида Лувра. Она служит главным входом в музей и является символом Парижа наряду с Эйфелевой башней.

Бэй Юймин был автором таких проектов, как Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, Майами-тауэр, здание банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, Национальная галерея искусства в Вашингтоне.

В 1983 году Бэй Юймин был удостоен Притцкеровской премии, аналога Нобелевской премии, вручаемой за достижения в области архитектуры.

Фото: theartnewspaper.ru

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