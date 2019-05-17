Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жильцы будут платить за мусор по факту накопления

Недвижимость print

Законодательную базу для перевода оплаты жителей за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из расчета фактического накопления, а не норматива создадут в России, пишет "Российская газета". Это направлено на то, чтобы избежать случаи как занижения, так и завышения тарифов за обращение с отходами.


Мусор - выгодно? Новая система обращения с отходами

Сообщается, что к старту реформы мусорной отрасли тарифы на вывоз отходов в регионах были экономически обоснованно утверждены. Но нормативы накопления отходов не везде оказались выставлены корректно. Это спровоцировало в некоторых местах несправедливое ценообразование.

Как заявили в Минприроды, в российских регионах зафиксированы случаи как занижения, так и завышения. Тарифы и нормативы в регионах индивидуальны, несмотря на единую реформу отрасли, Изменение норматива накопления требует сезонных замеров. В связи с этим, процесс займет определенное время.

Также сообщается, что глава Генпрокуратуры Юрий Чайка поручил надзорным органам  проверить законность взимания с граждан платы за вывоз ТКО. 

Фото: capost.media

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Оплата за вывоз мусора по новым правилам привела к росту коммунальных платежей

Жителям Подмосковья подготовили площадки для раздельного сбора мусора

Средняя семья будет платить за вывоз мусора 3,6 тыс. руб. в год

Биокомпостеры для переработки мусора внедрят в Москве﻿
Темы база мусор плата регион объект жильцы жилищный недвижимость коммунальный
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Что делать, если купили бракованную машину
Авто
Пять практичных совета для автомобилиста
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Все >
Экс-мэр Риги надеется на отмену взаимных санкций Евросоюза и России
Австрийский канцлер выразил уверенность в положительном исходе ситуации с "Северным потоком-2"
Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку из-за карабахского конфликта
Песков: Москва отреагирует на новые санкции США по принципу взаимности
Физики из МГУ опровергли утверждения о "мощнейшей" магнитной буре
Межпланетная станция сблизилась с астероидом на рекордно минимальное расстояние
"Киевское "Динамо" нельзя было обижать". Селекционер рассказал, почему Шевченко не попал в ЦСКА
Автор пирамиды Лувра Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет
Суд Киева может запретить выезд с Украины 180 высокопоставленным чиновникам
В Москву для переговоров по денуклеаризации КНДР прибудет спецпредставитель США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев

В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.

Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Новости спорта
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в истории
Человеческий фактор
Заслуженный пилот: катастрофу Superjet "подготовили" Росавиация и "Аэрофлот"
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев

В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.

Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Расследования
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Урал
Бывший уральский депутат, которого уличили в коррупции, затребовал политическое убежище в США
Военные новости
Украинский генерал рассказал, какой будет война России и Украины
Общество
Топ-менеджер космической отрасли России уволился из-за границы

Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.

Топ-менеджер космической отрасли России уволился из-за границы
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Расследования
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Новости Екатеринбурга
Недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь
Игорь Буккер Сновидения: ночное кино для души и тела Игорь Буккер Руслан Веснянко Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 9 Владимир Губарев
Комментарии
Франция возвращает Россию в ПАСЕ
На Украине грозят крымчанам "люстрациями и депортацией"
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Франция возвращает Россию в ПАСЕ
На Украине грозят крымчанам "люстрациями и депортацией"
Фракция "Народный фронт" заблокировала досрочный роспуск Верховной рады
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
"Яблочники" поиздевались над наркоманом Резником и поддержали идею легализации легких наркотиков
Путин пообещал досрочно завершить железнодорожную часть Крымского моста
Деятельность онлайн-казино в Белоруссии стала законной
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Силовики в России получат беспилотник с электрошокером и ослепляющим лазером
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
История и современность Все >
Психически больной аристократ приказал передать 7,000,000 фунтов разведенной жене
Психически больной аристократ приказал передать 7,000,000 фунтов разведенной жене
Пулитцеровский дом искусств: архитектурный шедевр
Пулитцеровский дом искусств: архитектурный шедевр
Причиной падения F-16 в пригороде Лос-Анджелеса стала поломка гидравлики
Причиной падения F-16 в пригороде Лос-Анджелеса стала поломка гидравлики
Раскрыта дальность стрельбы новой самоходной установки ''Лотос''
Раскрыта дальность стрельбы новой самоходной установки ''Лотос''
В пригороде Лос-Анджелеса в одно из зданий врезался истребитель F-16
В пригороде Лос-Анджелеса в одно из зданий врезался истребитель F-16
У российских боевых машин появятся радиостанции шестого поколения
У российских боевых машин появятся радиостанции шестого поколения
Военная тревога: как Россия спасла Францию от Бисмарка и нового разгрома
Военная тревога: как Россия спасла Францию от Бисмарка и нового разгрома
Ростовская область привлекательна не только для китайских инвестиций
Ростовская область привлекательна не только для китайских инвестиций
Пособник террористов удивился своему задержанию
Пособник террористов удивился своему задержанию
Социологи: россияне живут без сбережений и разносолов
Социологи: россияне живут без сбережений и разносолов
Домашнее Все >
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Болезни клубники и ее лечение
Вредители и болезни
Болезни клубники и ее лечение
Советы по укладке искусственного газона
Ландшафтный дизайн
Советы по укладке искусственного газона
Как вырастить редис сорта Жара
Овощи
Как вырастить редис сорта Жара
Сбалансированное питание – путь к здоровью
Сбалансированное питание – путь к здоровью
Полиция ищет женщину, бросившую ребенка в поликлинике
Полиция ищет женщину, бросившую ребенка в поликлинике
Из мира моды: Сергей Луковский о феномене красоты
Из мира моды: Сергей Луковский о феномене красоты
Ирина Хакамада: как стать сверхчеловеком
Ирина Хакамада: как стать сверхчеловеком
Несколько эффективных способов спасти свой брак
Несколько эффективных способов спасти свой брак
Россия прошла в финал "Евровидения"
Россия прошла в финал "Евровидения"
Пять советов на каждый день, которые помогут вам похудеть быстрее
Пять советов на каждый день, которые помогут вам похудеть быстрее
Мэйси Уильямс призналась в ненависти к себе
Мэйси Уильямс призналась в ненависти к себе
Четыре запаха тела, которые опасно не замечать
Четыре запаха тела, которые опасно не замечать
Светодиодное освещение в домах вызывает необратимые повреждения глаз
Светодиодное освещение в домах вызывает необратимые повреждения глаз
Мужское Все >
Успех рыбалки зависит от погодных условий
Успех рыбалки зависит от погодных условий
Особенности рыбалки в Греции
Особенности рыбалки в Греции
Как использовать бархат в интерьере?
Как использовать бархат в интерьере?
Правило сочетания цветов в интерьере: 60-30-10
Правило сочетания цветов в интерьере: 60-30-10
Что можно сделать из дерева, или Оригинальные элементы декора для интерьера
Что можно сделать из дерева, или Оригинальные элементы декора для интерьера
Четыре современных стиля оформления интерьера
Четыре современных стиля оформления интерьера
Как пользоваться йогуртницей
Как пользоваться йогуртницей
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Популярные виды спорта в Германии
Новости спорта
Популярные виды спорта в Германии
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Новости спорта
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Что такое игра джай-алай?
Новости спорта
Что такое игра джай-алай?
Десять мифов о правильном питании
Новости спорта
Десять мифов о правильном питании
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто

Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.

Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
США и Канада. Новости и аналитика
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Ближний Восток
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Южная Америка
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Новости Украины
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
Новости Украины
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ