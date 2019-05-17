Жильцы будут платить за мусор по факту накопления

Законодательную базу для перевода оплаты жителей за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) из расчета фактического накопления, а не норматива создадут в России, пишет "Российская газета". Это направлено на то, чтобы избежать случаи как занижения, так и завышения тарифов за обращение с отходами.



Мусор - выгодно? Новая система обращения с отходами

Сообщается, что к старту реформы мусорной отрасли тарифы на вывоз отходов в регионах были экономически обоснованно утверждены. Но нормативы накопления отходов не везде оказались выставлены корректно. Это спровоцировало в некоторых местах несправедливое ценообразование.

Как заявили в Минприроды, в российских регионах зафиксированы случаи как занижения, так и завышения. Тарифы и нормативы в регионах индивидуальны, несмотря на единую реформу отрасли, Изменение норматива накопления требует сезонных замеров. В связи с этим, процесс займет определенное время.

Также сообщается, что глава Генпрокуратуры Юрий Чайка поручил надзорным органам проверить законность взимания с граждан платы за вывоз ТКО.

Фото: capost.media

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