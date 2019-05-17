Стадион для ЧМ-2022 по проекту Захи Хадил открыли в Катаре

Второй стадион чемпионата мира по футболу 2022 года, "Аль-Вакра", открыли в Катаре, передает ТАСС. Сообщается, что стадион вмещает 40 000 зрителей. Стоимость строительства составила $575 млн.



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Архитектурный проект стадиона принадлежит бюро Захи Хадид. Сообщается, что Хадид умерла в самом начале строительства стадиона в 2016 году. Работу на проектом завершили сотрудники Zaha Hadid Architects.

Отмечается, что Захи Хадид стала первой женщиной архитектором, которой вручили Притцеровскую премию. Это одна из самых престижных наград в области архитектуры.

Всего к мировому футбольному первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. Первой ареной для ЧМ-2022, введенной в эксплуатацию, стала "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Ар-Райяне, Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аш-Шамале и Умм-Салале.

Фото: bfm. ru

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