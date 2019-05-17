Верхний слой дорожного полотна на Кутузовском решено усилить﻿

Работы по укладке дорожного покрытия на Кутузовском проспекте Москвы продлятся до 25 июня, передает РИА Новости. Основательный ремонт трассы затронет участок дороги от Можайского путепровода до Новоарбатского моста.



Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре / Новости от 13.11.2018 09:31

Сообщается, что общая площадь работ составит порядка 110 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ночные работы ведутся с частичным перекрытием движения на двух полосах.

С использованием спецтехники фрезеруется верхний слой асфальтобетонного покрытия, затем укладывается геосетка "хателит" и покрытие в два слоя. Все работы планируется завершить до 25 июня.

По планам городских властей, ремонт поможет усилить верхний слой дорожного полотна Кутузовского проспекта и продлить срок его службы.

Как сообщалось ранее, в середине мая также начались работы по обновлению асфальтобетонного покрытия также начались на Ленинском проспекте. Они затронут участок от площади Гагарина до Калужской площади. Ремонт завершится к июлю.

Всего в 2019 году ГБУ "Автомобильные дороги" планирует отремонтировать асфальтобетонное покрытие на 889 объектах Москвы, включая участки МКАД.

Фото: realty.ria.ru

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