Москва является лидером по индексу повышения тарифов ЖКХ в 2019 году (7,5), который устанавливает правительство РФ, информирует РБК. Индекс напрямую зависит от экономического положения в регионе.
Как отмечают эксперты, в Москве плата за жилищные условия может быть очень высокой и доходить до 500 руб. за 1 кв. м. В 2019 году тарифы на оплату ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастут почти так же, как в Москве: с индексом 6,5.
Дороговизна ЖКХ в Северной столице объясняется необходимостью окупать высокие инвестиционные вложения в развитие инфраструктуры города. Также тем, что в городе, в отличие, например, от Ленинградской области, нет гидроэлектростанций.
В городе на Неве больше всего в этом году вырастут цены на теплоэнергию. В январе они были 1775,45 руб./Гкал. В июле повысятся до 1834,90 руб./Гкал. Следом за Москвой и Петербургом идет Камчатский край. В этом регионе ожидается повышение тарифов, как в Санкт-Петербурге.
Наиболее высокие тарифы за ЖКУ также отмечаются в Республике Саха, Тюмени, Пензе и Приморском крае.
Фото: riafan.ru
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