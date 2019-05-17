Объемы строительства деревянного жилья в селах вырастут в десятки раз — прогноз﻿

Поддержка деревянного домостроения должна повысить доступность жилья за счет существующих льгот, пишет "Коммерсант". Россияне имеют право получения льготного леса для строительства жилья: 150 куб. м раз в 25 лет на возведение дома. На ремонт — 50 куб. м раз в пять лет.



Строим дом. Деревянные и стеклянные дома

Отмечается, что размер и параметры квот регионы устанавливают самостоятельно. Средняя стоимость льготного леса в России в прошлом году составила 63,5 руб. за 1 куб. м.

По прогнозам аналитиков, при нормативной стоимости строительства жилья 25 тыс. руб. за 1 кв. м использование льготного леса может сократить этот показатель до 9 тыс. руб. за 1 кв. м. Объем ввода жилья на этом фоне к 2025 году может вырасти в 2,5 раза, до 145 млн кв. м в год.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поставил задачу добиться строительства 120 млн кв. м в год.

Эксперты считают, что объемы строительства деревянного жилья в селах могут вырасти в десятки раз. В настоящее время на долю деревянного домостроения приходится 9-10% возводимого в России жилья. Для сравнения: в США аналогичный показатель составляет 40%.

Фото: riatomsk.ru

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