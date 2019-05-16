Вдова актера Алексея Булдакова Людмила рассказала о завещании артиста, пишет "Комсомольская правда". Она объяснила, почему среди наследников актера не оказалось единственного сына.
Стало известно, что Людмила Булдакова рассказала о наследстве покойного супруга и его завещании в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Со слов вдовы актера, которая прожила с ним в браке 27 лет, незадолго до смерти Булдакова супруги договорились завещать друг другу все имущество. Таким образом, актер переписал на жену все свое движимое и недвижимое имущество. И она, в свою очередь, переписала на Булдакова все, чем владеет на тот момент.
По завещанию Булдакова, его вдове достались квартира, загородный дом и автомобиль. Иван Булдаков, единственный сын покойного, родившийся в первом браке актера, не получил по завещанию ничего. Оказалось, что его имени вообще не значилось в этом документе.
Как сообщалось ранее, известный российский актер театра и кино Алексей Булдаков ушел из жизни 3 апреля 2019 года в возрасте 69-ми лет. Это произошло во время гастролей в Монголии.
Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.
Фото: mk.ru
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