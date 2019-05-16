Граждане России стали чаще иностранцев арендовать элитные квартиры в Москве

В апреле доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости в столичном мегаполисе достигла 40%, говорится в исследовании компании Savills.



Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир / Новости от 09.10.2018 14:07

Как отмечают эксперты, в настоящее время Россия вышла на первое место списке стран происхождения арендаторов высокобюджетного жилья в Москве.

Общая доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости столицы впервые достигла 40% от общего количества. И стала самой большой среди представителей разных национальностей.

Второе и третье места в первой пятерке приходятся на граждан Франции и Италии — по 8% и 6%. Достаточно высокий интерес к аренде элитных квартир также проявляют выходцы из Великобритании, Японии и Индии. На каждую из этих стран приходится порядка 3% спроса на арендное элитное жилье.

Средневзвешенный бюджет предложения в апреле сохранился на уровне марта. Он составил 335,7 тыс. рублей за лот в месяц.

Средний чек сделки за первые четыре месяца этого года выросла на 5% по сравнению с периодом январь-апрель 2018 года.

По прогнозам аналитиков, до конца года возможен ее дальнейший рост. Но он не превысит 10%.

Фото: bfm.ru

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