В апреле доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости в столичном мегаполисе достигла 40%, говорится в исследовании компании Savills.
Как отмечают эксперты, в настоящее время Россия вышла на первое место списке стран происхождения арендаторов высокобюджетного жилья в Москве.
Общая доля российских арендаторов премиальной жилой недвижимости столицы впервые достигла 40% от общего количества. И стала самой большой среди представителей разных национальностей.
Второе и третье места в первой пятерке приходятся на граждан Франции и Италии — по 8% и 6%. Достаточно высокий интерес к аренде элитных квартир также проявляют выходцы из Великобритании, Японии и Индии. На каждую из этих стран приходится порядка 3% спроса на арендное элитное жилье.
Средневзвешенный бюджет предложения в апреле сохранился на уровне марта. Он составил 335,7 тыс. рублей за лот в месяц.
Средний чек сделки за первые четыре месяца этого года выросла на 5% по сравнению с периодом январь-апрель 2018 года.
По прогнозам аналитиков, до конца года возможен ее дальнейший рост. Но он не превысит 10%.
Фото: bfm.ru
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