В Крыму еще не вся земля оформлена по российскому законодательству — Стасишин

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассчитывает, что объем жилищного строительства в Крыму будет увеличиваться, передает ТАСС. И это несмотря на то, что еще не вся земля оформлена по российскому законодательству.



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По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, в настоящее время в Крыму работает профессиональная команда. "Объем жилищного строительства у них будет увеличиваться. Несмотря все-таки пока на переходное положение. Не вся земля еще оформлена и переведена на российское законодательство с точки зрения привлечения средств граждан", — отметил чиновник.

Отчасти это может привести к неким техническим корректировкам по срокам в реализации федерального проекта "Жилье". "Но это не повлияет на конечные показатели ни по вводу, ни эффективности использования и земель, и привлечения средств граждан", — отметил замглавы Минстроя.

Как сообщалось ранее, власти Крыма планируют ввести около 5 млн кв. м нового жилья до 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2018 году было введено в эксплуатацию 250 тыс. кв. м. жилой недвижимости.

Фото: kafanews.com

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