Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обратился в нижнюю палату парламента с рекомендацией принять в первом чтении законопроект о распространении программы "Дальневосточный гектар" нa Республику Бурятия и Забайкальский край, передает Интерфакс.
Кабмин России внес в Госдуму законопроект, разработанный в связи с включением Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Законодательной новеллой предлагается предоставлять земельные участки на этих территориях в безвозмездное пользование в три этапа.
С 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года их смогут получить лишь граждане, зарегистрированные по месту жительства в Забайкальском крае и Бурятии.
С 1 февраля до 1 августа 2020 года — жители других субъектов РФ, входящих в состав ДФО.
С 1 августа 2020 года, земельный участок будет вправе безвозмездно получить любой гражданин РФ. А также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей.
Фото: akkor.ru
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