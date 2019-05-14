С начала текущего года в Подмосковье по предписаниям регионального Госадмтехнадзора ликвидировано почти 1,5 тыс. незаконных рекламных объектов, передает Интерфакс. Рекламные самострои демонтируются на федеральных и областных дорогах, а также на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Сообщается, что в результате проверок инспекторами Госадмтехнадзора Московской области устранено 1 479 незаконных рекламных конструкций. Самое больше количество таких объектов устранено в городских округах Реутов, Дмитров, Чехов, Наро-Фоминск, Озеры, Домодедово, Ступино, Воскресенск, Люберцы, Богородский, Солнечногорск и Балашиха.
В основном инспекторы применяют меры административного воздействия к владельцам крупных торговых центров, самовольно разместивших средства размещения информации рекламного характера.
Отмечается, что по предписаниям Госадмтехнадзора демонтируют информационные объекты с фасадов и ограждений. В частности, устраняют рекламные плакаты и объявления.
Фото: ru. sputnik.kg
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