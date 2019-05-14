Объем ипотечных кредитов в Крыму удвоился за год

Жители Республики Крым в январе-марте текущего года получили 1,6 млрд рублей ипотечных кредитов, передает Интерфакс. Это в 1,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.



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Сообщается, что за первый квартал 2019 года в регионе выдано более 700 кредитов на приобретение жилья. Это более чем в 1,6 раза больше аналогичного показателя за первый квартал прошлого года. В итоге ипотечный кредитный портфель по состоянию на 1 апреля текущего года составил 9,8 млрд рублей.

Как отмечают эксперты, рост ипотечного кредитования в регионе обеспечен прежде всего развитием строительного рынка и повышением доступности банковских программ ипотечного кредитования. Помимо этого — значительным объемом государственной поддержки жилищного строительства на федеральном уровне.

По данным регионального отделения Центробанка, общий объем кредитов, выданных банками населению на полуострове в январе-марте текущего года, составил 7,3 млрд рублей. Это на 29,2% больше, чем в I квартале 2018 года.

Фото: rg.ru

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