Автомойку-самострой снесли на юго-западе Москвы﻿

На юго-западе Москвы снесли незаконную автомойку, построенную под линиями электропередачи, передает РИА Новости. Строение стояло непосредственно под городскими электрокоммуникациями.



Снос самостроя (коптер)

Сообщается, что на Севастопольском проспекте, во владении 64 без необходимых документов построили двухэтажную автомойку. Она располагалась в охранной зоне объекта электроэнергетики.

По данным Госинспекции по недвижимости, частные предприниматели на городской земле организовали нелегальный стояночный бизнес. Не имея правоустанавливающих документов оградили земельный участок свыше 3 тысяч квадратных метров забором. Также установили шлагбаумы, пост охраны. За паркование с владельцев автомобилей взимали почасовую оплату.

Отмечается, что вопрос сноса незаконного строения был рассмотрен в судебном порядке. Суд обязал владельца демонтировать постройку самостоятельно. В настоящее время земельный участок освобожден, двухэтажное нежилое здание демонтировано, строительный мусор вывезен, сообщают городские власти.

Фото: news.rambler.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Названы условия отмены сноса самостроев в Сочи﻿

Обманутые дольщики Сочи попросили мэра не сносить незаконные новостройки﻿

Минстрой отказался от сноса ветхого жилья