Законодатели прилагают продлить и расширить "дачную амнистию"﻿

В Государственную Думу внесен законопроект, который призван восстановить упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозпостроек в России до 1 марта 2022 года, передает ТАСС. Также депутаты также предлагают расширить действие "дачной амнистии".



Открытый вопрос. Дачная амнистия

По мнению законотворцев, положения "дачной амнистии" об упрощенном порядке оформления прав прекратили свое действие с 1 марта 2019 года. Для этого подготовлен законопроект с условным названием "Дачная амнистия II". С предложением продлить действие амнистии ранее выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На данный момент известно, что закон о "дачной амнистии" действует до 1 марта 2020 года. Но некоторые его положения об упрощенном порядке регистрации прав недвижимости на земельных участках утратили свою силу в результате общероссийской садово-огородной реформы.

Законодательной новеллой предлагается оформлять недвижимость, построенную до 4 августа 2018 года, на земельных участках как и раньше — предоставить технический план объекта и документы на земельный участок.

Помимо этого, документом предполагается бессрочно распространить упрощенный уведомительный порядок строительства загородной недвижимости. Для этого достаточно одного уведомления о завершении строительства дома.

Фото: delovoysaratov.ru

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