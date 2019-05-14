В Государственную Думу внесен законопроект, который призван восстановить упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозпостроек в России до 1 марта 2022 года, передает ТАСС. Также депутаты также предлагают расширить действие "дачной амнистии".
По мнению законотворцев, положения "дачной амнистии" об упрощенном порядке оформления прав прекратили свое действие с 1 марта 2019 года. Для этого подготовлен законопроект с условным названием "Дачная амнистия II". С предложением продлить действие амнистии ранее выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
На данный момент известно, что закон о "дачной амнистии" действует до 1 марта 2020 года. Но некоторые его положения об упрощенном порядке регистрации прав недвижимости на земельных участках утратили свою силу в результате общероссийской садово-огородной реформы.
Законодательной новеллой предлагается оформлять недвижимость, построенную до 4 августа 2018 года, на земельных участках как и раньше — предоставить технический план объекта и документы на земельный участок.
Помимо этого, документом предполагается бессрочно распространить упрощенный уведомительный порядок строительства загородной недвижимости. Для этого достаточно одного уведомления о завершении строительства дома.
Фото: delovoysaratov.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Материнский капитал разрешат направить на строительство дач
Медики рассказали, как не подорвать здоровье, работая на даче
Дачные дома в собственность будут оформлять по-новому - Росреестр
|Восемь правил для безопасной покупки дачи от кадастровой палаты
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.