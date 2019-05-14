Владельцам "дальневосточных гектаров" помогут продавать свою продукцию﻿

Власти Хабаровского края разработают механизмы для помощи в сбыте продукции, произведенной на "дальневосточных гектарах", передает РИА Новости. Организован сбор предложений от участников федеральной программы.



Видео: Дальневосточный гектар теперь могут получить не только жители России / Новости от 28.03.2019 11:03

Сообщается, что в краевом правительстве планируют разработать эффективные механизмы сбыта. Они должны помочь владельцам "дальневосточных гектаров" реализовать выращенную на земельных участках продукцию.

В настоящее время общаются сведения об объемах, наименовании и востребованности такой продукции.

Отмечается, что уже есть успешные практики самостоятельной организации сбыта сельскохозяйственной продукции. Так, один из фермеров на своем участке построил молочную ферму и завез первое поголовье коров. Молоко реализуется на фермерских рынках и через интернет. В центре Хабаровска открыт собственный пункт выдачи.

В настоящий момент в безвозмездное пользование гражданам на территории Хабаровского края предоставлено порядка девяти тысяч участков по программе "дальневосточный гектар". Сельским хозяйством намерены заниматься 11% обладателей бесплатных наделов. Также земли берут под жилищное строительство, предпринимательскую деятельность, рекреацию и туризм.

Фото: minvr.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Власти Ленобласти запускают программу "Ленинградский гектар"

Москвичи решили освоить дальневосточные гектары

Переселенцы из-за рубежа получат "дальневосточный гектар"﻿

Обладатели "дальневосточного гектара" уйдут в туризм﻿﻿