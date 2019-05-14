Власти Хабаровского края разработают механизмы для помощи в сбыте продукции, произведенной на "дальневосточных гектарах", передает РИА Новости. Организован сбор предложений от участников федеральной программы.
Сообщается, что в краевом правительстве планируют разработать эффективные механизмы сбыта. Они должны помочь владельцам "дальневосточных гектаров" реализовать выращенную на земельных участках продукцию.
В настоящее время общаются сведения об объемах, наименовании и востребованности такой продукции.
Отмечается, что уже есть успешные практики самостоятельной организации сбыта сельскохозяйственной продукции. Так, один из фермеров на своем участке построил молочную ферму и завез первое поголовье коров. Молоко реализуется на фермерских рынках и через интернет. В центре Хабаровска открыт собственный пункт выдачи.
В настоящий момент в безвозмездное пользование гражданам на территории Хабаровского края предоставлено порядка девяти тысяч участков по программе "дальневосточный гектар". Сельским хозяйством намерены заниматься 11% обладателей бесплатных наделов. Также земли берут под жилищное строительство, предпринимательскую деятельность, рекреацию и туризм.
Фото: minvr.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Власти Ленобласти запускают программу "Ленинградский гектар"
Москвичи решили освоить дальневосточные гектары
Переселенцы из-за рубежа получат "дальневосточный гектар"
Обладатели "дальневосточного гектара" уйдут в туризм
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны. Украине пора готовить гробы...
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.