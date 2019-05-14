Здания Филаретовского училища в Москве, где училась сестра Чехова, объявили памятником

Архитектурный ансамбль бывшего Филаретовского женского епархиального училища в Малом Харитоньевском и Большом Козловском переулках, в котором в 1877–1883 годах училась сестра Чехова Мария, признан региональным памятником архитектуры, передает портал столичной мэрии.



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Сообщается, что здания Филаретовского женского епархиального училища были возведены в 1864 году по проекту архитектора Александра Вивьена. Учебный корпус и флигели, где жили воспитанницы, автор оформил в эклектичном стиле.

Комплекс строился специально для училища, основанного по инициативе московского митрополита Филарета (1783-1867 годы).

Вначале в женском епархиальном училище учились сироты и дочери бедного духовенства в возрасте от семи до 16 лет. Потом в ряды воспитанниц стали принимать и представительниц купеческих семей.

После революции комплекс зданий перешел во владение Московского политехникума. В настоящее время здесь размещается штаб тыла Вооруженных сил Российской Федерации.

Фото: yuzhnoebutovomedia.ru

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