В Государственную Думу внесён законопроект о продлении до 1 января 2023 года нулевой госпошлины за государственную регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, передает РИА Новости.
Сообщается, что нулевая пошлина сначала была установлена до 1 января 2017 года, затем продлена до 1 января 2019-го. В настоящее время она уже утратила силу.
Авторы законодательной новеллы обращают внимание на то, что процедура оформления и переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки в Республике Крым и городе Севастополе прошли только 50% собственников. Это связано с тем, что она занимает значительное время.
Помимо этого, задерживает оформление отсутствие необходимой технической документации, которая требуется в том числе для проведения кадастровых работ. А также судебные процессы.
Это происходит из-за того, что переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает значительное время.
Фото: tsargrad.tv
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