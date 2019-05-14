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Источник Правда.Ру

Нулевую пошлину за регистрацию недвижимости в Крыму продлят до 2023 года

Недвижимость

В Государственную Думу внесён законопроект о продлении до 1 января 2023 года нулевой госпошлины за государственную регистрацию ранее возникших прав на недвижимость в Крыму, передает РИА Новости.


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Сообщается, что нулевая пошлина сначала была установлена до 1 января 2017 года, затем продлена до 1 января 2019-го. В настоящее время она уже утратила силу.

Авторы законодательной новеллы обращают внимание на то, что процедура оформления и переоформления прав граждан и юридических лиц на земельные участки в Республике Крым и городе Севастополе прошли только 50% собственников. Это связано с тем, что она занимает значительное время.

Помимо этого, задерживает оформление отсутствие необходимой технической документации, которая требуется в том числе для проведения кадастровых работ. А также судебные процессы.

Это происходит из-за того, что переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает значительное время.

Фото: tsargrad.tv

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