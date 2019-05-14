Выставленные за 1 евро дома в Сицилии проданы﻿

Сицилийский город Самбука-де-Сицилия продал 16 заброшенных домов в историческом центре за 1 евро, передает РИА Новости. Участникам аукциона пришлось заплатить 5 тысяч евро в качестве залогового взноса.



В Италии можно купить дом за 1 евро

Отмечается, что все дома нашли новых владельцев. Обладатели недвижимости теперь должны отремонтировать здания в течение трех лет.

Новыми жильцами Самбуки, расположенной в 30 километрах от моря, станут аргентинцы, британцы, американцы, французы и китайцы.

В частности, одним из покупателей дома стал американский канал Discovery. В приобретенном доме поселят в нем репортера для съемок программы о знаменитом острове.

Как сообщалось ранее, город Салеми также предлагал купить дома в 1968 году за символическую сумму в тот же 1 евро. Нашлось немало желающих приобрести новую недвижимость на Сицилии. Только дело в том, что часть домов была не пригодна для проживания. В связи с этим проект остался реализованным не до конца.

Фото: rusevik.ru

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