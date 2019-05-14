Сицилийский город Самбука-де-Сицилия продал 16 заброшенных домов в историческом центре за 1 евро, передает РИА Новости. Участникам аукциона пришлось заплатить 5 тысяч евро в качестве залогового взноса.
Отмечается, что все дома нашли новых владельцев. Обладатели недвижимости теперь должны отремонтировать здания в течение трех лет.
Новыми жильцами Самбуки, расположенной в 30 километрах от моря, станут аргентинцы, британцы, американцы, французы и китайцы.
В частности, одним из покупателей дома стал американский канал Discovery. В приобретенном доме поселят в нем репортера для съемок программы о знаменитом острове.
Как сообщалось ранее, город Салеми также предлагал купить дома в 1968 году за символическую сумму в тот же 1 евро. Нашлось немало желающих приобрести новую недвижимость на Сицилии. Только дело в том, что часть домов была не пригодна для проживания. В связи с этим проект остался реализованным не до конца.
Фото: rusevik.ru
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