В Сочи в горах Красной Поляны установили скульптуру зубра, пишет "Комсомольская правда". Высота памятника составляет два метра 45 сантиметров.
Торжественное открытие памятника приурочили к юбилею Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Сообщается, что в текущем году старейшая в стране особо охраняемая территория отмечает 95-летие. Сам заповедник был создан 12 мая 1924 года.
Сначала предполагалось, что в нем будут жить зубры. Но несколько экспедиций показали, что животных на этой территории больше нет.
Выяснилось, что зубры были истреблены из-за воздействия человека. Причем не столько охотой, сколько болезнями, которые он принес, отмечает газета.
Известно, что работы над восстановлением популяции зубров на Кавказе не прекращались даже в годы Великой Отечественной. Сотрудники заповедника прятали животных в горах. За это время удалось получить двух детенышей.
Добиться устойчивой популяции зубра на Кавказе ученым удалось лишь в 1986 году. В настоящее время на особо охраняемой природной территории обитают 1150 этих мощных животных.
Фото: kavkazr. com
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