Лесные пожары охватили более 150 тысяч гектаров в 46 российских регионах, передает ТАСС. Самая сложная ситуация сложилась в Бурятии, Забайкалье, Амурской, Иркутской, Челябинской и Курганской областях.
Сообщается, что самые крупные очаги зарегистрированы в Забайкальском крае на почти 18,3 тыс. га, в Иркутской области — на 10 тыс. га. А также в Курганской области на 6,7 тыс. га.
Помимо этого, пожары тушат на территории Республики Тыва, Республики Башкортостан, в Амурской области, в Тюменской области, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Красноярском крае, на Алтае, в Приморье.
По информации спасателей, очаги возгораний зафиксированы также на общей площади 297 га на землях заповедников — в Иркутской области, в Хабаровском крае и в Карачаево-Черкесской Республике.
По данным МЧС, к борьбе с огнем в регионах привлечено более 3,4 тыс. человек. Задействовано 675 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении находятся 68 воздушных судов. Более 200 парашютистов-десантников работают в Курганской и Амурской областях.
Фото: gazeta. ru
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