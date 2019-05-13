Скульптуры у подножий Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова в Петербурге, символизирующие четыре великие реки, в течение лета будут закрыты для обзора в связи с проведением реставрации, передает ТАСС. Над четырьмя скульптурами будут работать одиннадцать скульпторов.
Сообщается, что полная реставрация четырёх скульптур по графику к началу сентября должна быть закончена. Скульптуры имеют довольно большое количество утрат. Они выполнены из мягкого камня, который плохо выдерживает сырой климат города на Неве. В настоящее время началась установка лесов.
Отмечается также, что газовое оборудование Ростральных колонн не нуждается в реставрации, так как находится в идеальном порядке.
Как сообщалось ранее, косметическая реставрация архитектурных форм Ростральных колонн проводилась в 2013 году. Реставрация самих скульптур — в 2003 году. В советские годы скульптуры неоднократно реставрировались.
Непосредственно реставрационные работы оплатит Союз предприятий топливно-энергетического комплекса "Газовый Клуб". Сумма вложений не афишируется.
Фото: saint-petersburg.ru
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