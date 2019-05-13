В первом квартале 2019 года резко сократилось число выданных жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках - на 17%, информирует РБК. Денежный объем упал на 8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
За первый квартал текущего года в России, по данным ЦБ, было выдано 284 тыс. ипотечных кредитов как на первичном, так и на вторичном рынках. Общая сумма составила 618 млрд руб. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению аналитиков, рост ставок стал основной причиной замедления темпов выдачи ипотечных кредитов. В частности, ставки по жилищным кредитам в России растут с октября 2018 года.
По данным Центробанка, в январе россияне занимали у банков кредит на готовое и строящееся жилье в среднем под 9,87% годовых. В феврале уже под 10,15%. В марте - под 10,42%.
Как отмечают эксперты, в последний раз столь высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 года, когда ставка составляла 10,58% годовых.
Фото: lenta.ru
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