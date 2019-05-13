Территорию вокруг Киевского вокзала превратят в пешеходную зону﻿

В районе Киевского вокзала началось комплексное благоустройство территории, информирует портал столичной мэрии. Завершить строительные работы планируется осенью текущего года.



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Сообщается, что протяженность всех реконструируемых улиц в районе Киевского вокзала составляет 18 км. Общая площадь благоустройства — около 47,5 гектара. Это один из крупнейших проектов благоустройства в центре столичного мегаполиса в 2019 году.

По информации столичного Стройкомплекса, работы охватывают территорию Киевского сквера, 2-го Брянского переулка и Брянской улицы, Можайского Вала, улицы Раевского, Студенческой улицы, Можайского переулка, Киевской улицы, Дохтуровского переулка, Платовской улицы.

А также Резервного проезда, 6-го Можайского переулка, улицы Дунаевского, Кутузовского переулка, 1-го Можайского тупика, Большой Дорогомиловской улицы, Смоленской улицы, самой площади Киевского вокзала и Смоленской площади.

Отмечается, что тротуары вымостят плиткой, установят скамейки, остановки и 1,5 тыс. фонарей с энергосберегающими лампами. Все воздушные кабельные линии уберут под землю. На площади 96 тыс. кв. м разобьют газоны. Вдоль улиц и вокруг площадей высадят сотни кустарников и деревьев.

Фото: mos.ru

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