Запланированные отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях в столице начались 13 мая и завершатся в конце августа, передает "Интерфакс". Профилактические работы продлятся до конца августа.
Сообщается, что в эти сроки управляющие организации проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем горячего водоснабжения и теплоснабжения.
Вся информация о дате начала и продолжительности летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения в жилых домах жители столицы могут узнать на сайте ПАО "МОЭК".
Для того, чтобы уточнить дату и сроки отключения горячей воды в конкретном жилом доме, необходимо в поисковой строке написать название улицы и номер дома.
Отмечается, что в настоящее время в столичном мегаполисе продолжительность отключений горячей воды не превышает 10 дней.
Напомним, что до 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней. А еще раньше — 21 день.
Фото: todaykhv.ru
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