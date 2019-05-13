Плановые отключения горячей воды начались в жилых домах Москвы﻿

Запланированные отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях в столице начались 13 мая и завершатся в конце августа, передает "Интерфакс". Профилактические работы продлятся до конца августа.



Горячее водоснабжение в столице начнут отключать с 13 мая / Новости от 23.04.2019 10:56

Сообщается, что в эти сроки управляющие организации проводят обслуживание и ремонты внутридомовых систем горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Вся информация о дате начала и продолжительности летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения в жилых домах жители столицы могут узнать на сайте ПАО "МОЭК".

Для того, чтобы уточнить дату и сроки отключения горячей воды в конкретном жилом доме, необходимо в поисковой строке написать название улицы и номер дома.

Отмечается, что в настоящее время в столичном мегаполисе продолжительность отключений горячей воды не превышает 10 дней.

Напомним, что до 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней. А еще раньше — 21 день.

Фото: todaykhv.ru

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