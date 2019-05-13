Крышу Нотр-Дама предложили сделать в виде застекленного сада﻿

Французское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило проект реставрации собора Парижской Богоматери, информирует Интерфакс. Разработчики представили проект реставрации Нотр-Дама с садом и со стеклянной крышей.



Собор Парижской Богоматери сгорал на глазах у всего мира. Фотографии / Новости от 16.04.2019 09:12

Как отмечают авторы проекта, идея состоит в том, чтобы использовать крышу для превращения собора Парижской Богоматери в здание с позитивной энергетикой, которое производит больше энергии, чем потребляет.

По проекту, над собором должен быть установлен стеклянный каркас. Он будет состоять из углерода, водорода и азота. Это будет поглощать свет и превращать его в энергию.

Для того, чтобы избежать парникового эффекта, архитекторы предлагают сделать стеклянное покрытие в виде пластин. Они будут открываться. И это создаст систему вентиляции.

Как сообщалось ранее, сильный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля текущего года. Возможной причиной пожара называлось короткое замыкание. А также предположительно сбой в компьютерной системе. В результате обрушились крыша и шпиль здания.

Фото: sputnik-abkhazia.ru

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