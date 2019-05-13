Предельно низкая аренда квартир в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц﻿

Арендовать столичную квартиру в пешей доступности от станции метро можно за 20 тысяч рублей, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. В лидерах среди самых бюджетных столичных квартир — однушка за 20 тыс. рублей в месяц.



Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир / Новости от 09.10.2018 14:07

Как отмечают эксперты, квартира площадью 20 кв. м находится на втором этаже пятиэтажки на улице Плющева. Это в 15 минутах ходьбы от станции метро "Шоссе Энтузиастов". Рядом — Измайловский парк. В квартире сделан качественный ремонт. Имеется бытовая техника и вся необходимая мебель.

Второе место рейтинга занимает однокомнатная квартира площадью 30 кв. м. Жилье можно арендовать за 23 тыс. рублей в месяц. Квартира находится в 17 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". Располагается жилье на 16-ом этаже 22-этажного дома. Имеется мебель и бытовая техника.

Третью позицию занимает однушка площадью 32 кв. м за 25 тыс. рублей в месяц. Квартира расположена на Амурской улице в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". Жилье расположено на 3-м этаже панельной пятиэтажки.

Фото: ptzgovorit.ru

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