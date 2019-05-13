Рекордно дешевая дача найдена в Можайском районе Подмосковья

Аренда самой бюджетной дачи в Подмосковье этим летом обойдется в 5 тыс. руб. в месяц, информирует РБК. За эту сумму предлагается меблированный деревянный дом в 100 км от Москвы.



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Найденная рекордно бюджетная дача располагается на первой линии водохранилища Мжуть в Можайском районе Московской области. При этом стоимость большинства предложений массового сегмента не превышает 20 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что в дома и коттеджи на меньшем удалении от МКАД оцениваются в два-три раза дороже, чем аналогичные объекты на границе Подмосковья.

В частности, деревянный дом площадью 40 кв. м рядом с платформой "Дачная" в 44 км от Москвы сдается в аренду за 15 тыс. рублей.

Дом в Поселке художников рядом с музеем-усадьбой Абрамцево можно арендовать за 35 тыс. руб. в месяц. Особняки в пределах 20 км от МКАД предлагаются в среднем за 60-70 тыс. руб. в месяц.

В похожем ценовом диапазоне представлены наиболее качественные предложения вблизи лесных массивов и водохранилищ. Так, аренда трехэтажного коттеджа на берегу Оки, рядом с Приокско-Террасным заповедником, обойдется в 59 тыс. руб. в месяц.

Фото: aif.ru

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