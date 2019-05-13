Квартиры-студии в центре Северной столицы пользуются спросом не только у покупателей внутри мегаполиса. Но и у жителей других российских регионов, говорится в исследовании экспертов ГК "Метражи". Причем абсолютными лидерами по количеству запросов на студии в центральных районах города на Неве стали москвичи.
Отмечается, что на долю жителей Белокаменной приходится 52,5% всех запросов на квартиры-студии в исторической части Петербурга. Следом идут представители Уфы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Иркутска и Екатеринбурга.
По мнению аналитиков, главным требованием к объектам от региональных покупателей квартир-студий стал фактор наличия не только полной отделки. Но и всей необходимой мебели. На таких покупателей приходится 75% всех запросов.
Также покупатели обращают внимание на локацию и близость от действующих станций метро (15% запросов). Еще одним приоритетом при выборе жилья становится желание получить прописку в Санкт-Петербурге.
Фото: kommersant. ru
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