Города-миллионники подняли цены на вторичное жилье

Активизация спроса и рост цен на новостройки дали импульс к росту средней стоимости вторичной недвижимости практически во всех крупных городах России, пишет "Коммерсант". Лидером рейтинга стала Казань. В этом городе "вторичка" за год подорожала почти на 17%.



Московская вторичка стала дефицитом / Новости от 27.03.2019 10:47

Следом идет Москва. В столичном мегаполисе покупка готовой квартиры обойдется более чем на 12% дороже, чем годом ранее. В среднем по стране жилье в городах-миллионниках выросло в цене на 9,5% по сравнению с маем 2018 года.

Как отмечают эксперты, заметнее всего стоимость жилья увеличилась в Казани. Средний чек "квадрата" здесь в настоящее время составляет 82,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Это на 16,72% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Весьма ощутимым оказалось подорожание в Северной столице. За год стоимость жилья в городе на Неве поднялась на 13,4%, до 130,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно предыдущего месяца показатель практически не скорректировался.

Третье место занимает Новосибирск. Здесь квартиры за год подорожали на 12,4%. За месяц — на 0,4%, до 71,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Фото: realnoevremya.ru

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